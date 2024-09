Défilé pour la Journée des Forces armées : plusieurs axes routiers vont fermer demain

Photo : YONHAP News

A l'occasion de la 76e Journée des Forces armées, un défilé militaire d'envergure sera organisé en plein cœur de la capitale sud-coréenne. Le trafic routier sera donc interdit, pour les voitures et les bus, demain après-midi, sur les différents axes routiers empruntés pour l'occasion. C'est ce qu'a annoncé, hier, la Police de la municipalité de Séoul.Les bus transportant des militaires ainsi que des chars de combat K2 se déplaceront demain de la base aérienne de Seongnam, au sud de Séoul, jusqu'à la place de Gwanghwamun. Les axes routiers de cet itinéraire seront donc fermés.D'abord, entre 13h40 et 15h20, les Heonneungro, Yangjaedaero et Hangangdaero, entre autres, seront fermés. De 14h à 18h sera contrôlée la zone du défilé, autrement dit, la section entre la Grande porte de Sungnyemun et la place de Gwanghwamun de Sejongdaero.Les véhicules auront l’interdiction de circuler sur ces routes et les bus ne desserviront que les stations de métro les plus proches de ces routes interdites.Par ailleurs, quelque 1 400 agents de sécurité, venus de la police et de la gendarmerie, seront déployés pour garantir la sécurité des citoyens.