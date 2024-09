Le Parlement sud-coréen attend l'amélioration des relations avec le Japon suite à l'arrivée de son nouveau Premier ministre

Photo : YONHAP News

Suite à l'élection de Shigeru Ishiba à la tête du Parti libéral démocrate (PLD), la formation au pouvoir japonais, tous les partis politiques sud-coréens ont réagi, souhaitant que cela accélère l'amélioration des relations bilatérales.Han Dong-hoon, le président du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a annoncé que l'ancien ministre nippon de la Défense, en passe de devenir le nouveau Premier ministre, était connu pour sa vision historique plus modérée sur l'Histoire, avant d'espérer voir se développer encore plus les rapports Séoul-Tokyo.De son côté, Lee Jae-myung, le patron du Minjoo, la première force de l'opposition, s'est félicité de l'élection de Shigeru Ishiba à la tête du PLD. Pour lui, l'homme politique japonais se distinguerait de ses confrères par sa conscience historique et pourrait ainsi reconnaître les faits historiques et présenter des excuses. Ce qui ferait, d'après Lee, de l'archipel un véritable pays leader de l'Asie du nord-est.