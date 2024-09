Le JCS publie une vidéo valorisant l’action des forces sud-coréennes à l’étranger

Photo : YONHAP News

Ce mardi 1er octobre est la 76e Journée des forces armées. A cette occasion, l'état-major interarmées (JCS) a dévoilé hier une vidéo mettant en lumière les missions menées par les quatre unités sud-coréennes déployées à l'étranger. Celle-ci comporte aussi des interviews des responsables militaires et des habitants locaux.D'abord, l’unité Cheonghae. Elle assure actuellement la protection des voies de transport maritime dans le golfe d’Aden, au large de la Somalie. Au cours de ses 15 ans d'opération, elle a repoussé 34 bateaux pirates à travers 24 interventions et escorté quelque 510 navires sud-coréens ainsi que 1 900 navires étrangers, précise le JCS.L'unité Dongmyeong, quant à elle, a été envoyée au Liban en 2007 en tant que force de maintien de la paix des Nations unies. En plus de ses opérations de sécurité, elle offre également les soins médicaux aux civils, participe à la construction d'infrastructures ou encore organise des cours de langue coréenne ou de taekwondo.Déployée au Soudan du Sud en 2013, l'unité Hanbit soutient le maintien de paix et la reconstruction dans le pays devenu indépendant en 2011. A ce jour, cette unité a réparé des routes d'une longueur totale de 2 185 km et fourni des services médicaux à environ 20 000 habitants locaux. Elle a même été félicitée par la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (UNMISS) qui la qualifiait d’« unité la plus exemplaire des forces de l'Onu ».Enfin, l'unité Akh est présente aux Emirats arabes unis (EAU) depuis 2011. Chargée de la coopération en matière de défense avec l'EAU, elle a mené 40 exercices conjoints avec l'armée émiratie jusqu'à présent.