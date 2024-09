En août, la production repart à la hausse pour la première fois en quatre mois

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, la production sud-coréenne a enregistré une hausse pour la première fois depuis quatre mois. Selon les données publiées aujourd'hui par le Kostat, l'institut national des statistiques, l'indice général de la production industrielle, calculé en base de 100 en 2020, a atteint 113,7 en août, soit une augmentation de 1,2 % par rapport à juillet. Cet indice avait connu des baisses consécutives depuis mai dernier avant de rebondir.Dans le détail, les industries minières et manufacturières ont progressé de 4,1 % sur un mois, tirées essentiellement par les automobiles (+22,7 %) et les semi-conducteurs (+6 %). Les services ont affiché un accroissement de 0,2 % par rapport au mois précédent, et ce grâce à des hausses dans les ventes en gros et au détail (+3 %) et l'hébergement-restauration (+4,4 %).Quant à l'indice des ventes au détail, baromètre de la consommation, il a augmenté de 1,7 % en glissement mensuel. Cette hausse est due notamment à l'accroissement des ventes de biens durables tels que les voitures particulières (+1,2 %) et de biens non durables comme les aliments et les boissons (+2,7 %).En revanche, les investissements dans les biens d'équipement ont diminué de 5,4 % par rapport à juillet.