Sommet Corée du Sud-Slovaquie : rehaussement des relations au niveau de partenariat stratégique

Le président sud-coréen s'est entretenu aujourd’hui avec le Premier ministre slovaque, en visite officielle à Séoul. A l'issue de ce sommet tenu au Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk Yeol et Robert Fico ont adopté un communiqué conjoint annonçant l'établissement d'un partenariat stratégique entre leurs pays.Le chef de l'Etat sud-coréen a déclaré que son entretien avec le chef de gouvernement slovaque avait permis de réaffirmer l'importance des valeurs communes qui sous-tendent le partenariat des deux pays, telles que la liberté, le respect des droits de l'Homme et l'Etat de droit. Avant d'ajouter qu'ils s'étaient mis d'accord pour resserrer la coopération dans les affaires bilatérales, régionales, multilatérales et mondiales.La Corée du Sud est dorénavant liée par un partenariat stratégique avec l'ensemble des quatre pays du Groupe de Visegrád (V4), à savoir la Slovaquie, la République tchèque, la Pologne et la Hongrie. Elle est par ailleurs le premier pays asiatique avec qui Bratislava a établi un tel partenariat.A travers ce rehaussement de leurs relations, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération tous azimuts, que ce soit dans les domaines politique, sécuritaire, économique, commercial, scientifique, médical, social, culturel ou encore international.A l'occasion de ce sommet, les deux pays ont conclu un protocole d'accord pour une coopération énergétique globale, portant notamment sur les énergies non carbonées dont le nucléaire, les renouvelables et l'hydrogène. Ils en ont également signé un autre, qui vise à établir un cadre de promotion du commerce et des investissements (TIPF).Par ailleurs, le Premier ministre slovaque a exprimé son soutien au « Plan audacieux » de Yoon Suk-yeol, qui prévoit une aide alimentaire et énergétique à la Corée du Nord en échange de sa dénucléarisation, ainsi qu'à la « Doctrine du 15 août pour la réunification », annoncée également par le président sud-coréen. Robert Fico a en outre fait part de ses préoccupations concernant le rapprochement militaire entre Pyongyang et Moscou et la situation des droits de l'Homme dans le royaume ermite.