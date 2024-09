« Lost » de RM en lice au Ciclope festival et aux UK Music Video Awards 2024

Photo : KBS News

La chanson titre « Lost » du deuxième album solo de RM, membre du groupe BTS, a été nommée pour des prix prestigieux dans deux événements internationaux : le Ciclope Festival en Allemagne et les UK Music Video Awards 2024, comme l'a annoncé aujourd'hui l'agence BigHit Music. Le Ciclope Festival est une compétition de renommée mondiale dans les domaines de la publicité et du divertissement, où des experts du secteur sélectionnent les œuvres et talents les plus remarquables de l'année.Le clip de « Lost » a été retenu dans quatre catégories au Ciclope Festival, dont la réalisation, la cinématographie et la production. Il est également nominé dans trois catégories aux UK Music Video Awards, notamment pour la meilleure vidéo alternative internationale et les meilleurs effets visuels. En plus de cela, le clip de « Friends » de V, un autre membre de BTS, a été sélectionné pour la meilleure vidéo pop internationale. Les lauréats seront annoncés le 10 et le 25 octobre pour ces deux événements.