Onu : Pyongyang rejette toute négociation concernant son droit à l’autodéfense

Photo : KBS News

L’ambassadeur nord-coréen auprès de l’Onu s'est exprimé hier, à l'occasion du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale.Kim Song a alors répété que son pays rejetait toute négociation sur sa dénucléarisation et maintiendrait son statut d’Etat nucléaire.Effectivement, il a déclaré que Pyongyang « ne reviendrait pas en arrière sur son droit à l’autodéfense, qui selon lui, est un droit légitime d’un Etat souverain, ni négocierait jamais avec qui que ce soit, sur sa position en tant que puissance nucléaire, une position acquise grâce à la lutte sanglante de tout son peuple ».Selon le représentant du pays communiste, qui que soit le vainqueur, Trump ou Harris, de la prochaine présidentielle américaine, le Nord s’adressera à son pays, et non pas à son administration.L’ambassadeur adjoint sud-coréen à l’organisation planétaire a aussitôt exercé son droit de réponse. « Le régime de Kim Jong-un s’en prend à la Corée du Sud et aux Etats-Unis uniquement pour justifier son programme atomique », a-t-il rétorqué.Puis, Kim Sang-jin a tenu Pyongyang pour responsable de l’escalade des tensions dans la péninsule. Il l’a alors critiqué pour poursuivre le développement illicite d’armes atomiques et de missiles balistiques et pour s’autoriser à mener des frappes nucléaires préventives.