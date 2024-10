Séoul recommande à nouveau à ses ressortissants de quitter le Liban et Israël

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a de nouveau appelé ses ressortissants à quitter le Liban et Israël au plus vite, en prenant n'importe quel billet d'avion ou de bateau disponibles.Le ministère des Affaires étrangères a réitéré hier cette recommandation lors d’une réunion présidée par sa seconde vice-ministre, Kang In-sun. Les représentants des institutions chargées de protéger les sud-Coréens de l’étranger y étaient présents.Kang a annoncé que les participants avaient alors révisé un plan d’évacuation d’urgence de leurs concitoyens, se trouvant au pays des cèdres. Et ce, face au risque d’escalade militaire après la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une frappe israélienne.Depuis fin juillet, Séoul demandait déjà instamment à quatre reprises à ses ressortissants de ne pas rester au Liban et dans l’Etat hébreu. Environ 140 et 480 sud-Coréens y vivent respectivement, selon les estimations. Ils sont majoritairement des missionnaires et des travailleurs de longue date. A ce stade, leur fuite massive n’est pas prévue.Pour rappel, le gouvernement maintient son alerte voyage au niveau 3 sur une échelle de quatre pour ces deux Etats en conflit. Autrement dit, il invite ses ressortissants, qui y résident ou sont de passage, à les quitter. Les zones frontalières entre le Liban et Israël sont, quant à elles, placées, depuis le 7 août, au niveau maximal, qui interdit de s’y rendre.