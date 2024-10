Robert O’Brien qualifie de dangereuse l’éventuelle reconnaissance de la Corée du Nord comme un Etat nucléaire

Photo : YONHAP News

L’ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, de 2019 à 2021, Robert O’Brien, a affirmé qu’il était dangereux de reconnaître la Corée du Nord comme un Etat doté d'armes nucléaires. Il a fait cette remarque lors d’un colloque organisé hier à Washington par TriForum, une association à but non lucratif des experts sud-coréens, américains et japonais en économie et en sécurité nationale.L’ex-conseiller de Donald Trump a alors remis en question les propos récemment tenus par le patron de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Dans une interview à l’agence AP, Rafael Grossi a évoqué la nécessité de reconnaître le pays communiste comme un Etat nucléaire de facto et de renouer le dialogue avec lui.Pour O’Brien, si tel est le cas, la Corée du Sud, le Japon et d’autres pays voudront eux aussi disposer de leur propre arsenal atomique.Interrogé sur la possibilité de changement de la politique américaine vis-à-vis du nucléaire nord-coréen en cas de réélection de Trump, de la dénucléarisation à la non-prolifération, l’avocat républicain de longue date a martelé qu’en aucun cas, l’objectif des Etats-Unis est le désarmement nucléaire.Concernant la contribution financière de la Corée du Sud à la présence militaire américaine sur son sol, O’Brien a estimé que Séoul devrait prendre en charge une somme légèrement plus élevée que celle d’aujourd’hui.