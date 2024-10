Lancement officiel du Commandement stratégique sud-coréen

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud se dote d’un nouveau commandement militaire. Il s’agit du Commandement stratégique (STRATCOM), qui a officiellement vu le jour aujourd’hui. Avec principale mission de faire face à toute menace nucléaire et des armes de destruction massive de Pyongyang.La date choisie pour sa création n’est pas anodine, puisqu’elle est la même que celle du 76e anniversaire de la fondation des armées.Une cérémonie marquant son lancement a été organisée hier, car cette année, aujourd’hui est un jour férié. Plusieurs personnalités militaires y ont assisté. Parmi elles, le ministre de la Défense, le chef d’état-major interarmées (JCS) et le commandant des forces américaines en Corée du Sud.Dans sa prise de parole, le ministre, Kim Yong-hyun, a déclaré que la création de ce STRATCOM en dit long sur la ferme détermination de l’armée sud-coréenne à imposer la paix par la force. Et d’ajouter que si la Corée du Nord utilise les armes nucléaires, sa voisine du Sud et les Etats-Unis mettront fin à son régime, par une réponse écrasante de leur alliance ».La nouvelle structure exerce un contrôle militaire sur l’arsenal stratégique de l’armée, dont les missiles balistiques de type Hyunmoo et les chasseurs furtifs ou encore les sous-marins de 3 000 tonnes.Le tout nouveau commandement sud-coréen est aussi l’homologue de l’US Strategic Command (USSTRATCOM), qui lui, gère notamment les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et les missiles mer-sol balistiques (MSBS).Le lieutenant général de l'armée de l'air, Jin Young-sung, est le premier à le diriger.