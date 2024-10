Les exportations en hausse pour le 12e mois consécutif

Photo : YONHAP News

Les exportations sont toujours au beau fixe. Le mois dernier, elles ont bondi de 7,5 % en rythme annuel, à 58,7 milliards de dollars, selon les chiffres officiels, publiés aujourd’hui par le ministère de l’Industrie et du Commerce. C'est le 12e mois consécutif de hausse.Six des 15 produits d’exportation phares du pays ont vu leurs ventes progresser. Il s’agit notamment de semi-conducteurs, d’appareils de communication sans fil, d’ordinateurs, ou encore d’automobiles. A noter que les expéditions de puces électroniques ont affiché une croissance annuelle de 37 % pour atteindre 13,6 milliards de dollars, battant alors leur record historique déjà établi il y a trois mois.Géographiquement, la Chine était le pays qui a importé le plus de produits « made in Korea ». Elle en a acheté pour une valeur de 11,7 milliards de dollars, soit en hausse de 6,3 % en glissement annuel.Les expéditions vers les Etats-Unis et l’Union européenne ont elles aussi progressé de 3,4 et de 5,1 % respectivement.Quant aux importations, elles ont grimpé de 2,2 % sur un an, pour totaliser 52,1 milliards de dollars. Au final, l'excédent commercial a atteint 6,6 milliards de dollars en septembre. La Corée du Sud a alors enregistré un surplus commercial pour le 16e mois d’affilée.