Journée des forces armées : Yoon appelle Pyongyang à abandonner son obsession nucléaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud célèbre aujourd’hui le 76e anniversaire de la fondation de ses armées. Une cérémonie commémorative a eu lieu ce matin à la base aérienne de Seongnam en banlieue sud de Séoul.Dans son intervention, le président de la République a une nouvelle fois condamné le programme nucléaire de la Corée du Nord.Yoon Suk Yeol a en même temps adressé un message d’avertissement au régime de Kim Jong-un. Et ce, alors que les spéculations vont bon train sur un nouvel essai nucléaire de celui-ci avant ou après la présidentielle américaine de novembre.De fait, le chef de l’Etat a appelé Pyongyang à abandonner l’illusion que l’arsenal atomique le protégera. Avant d’ajouter que la dictature persiste et signe toujours, en suivant le chemin de rétrogression et de ruine. Le président Yoon a alors affiché de nouveau sa détermination à répondre sans tarder à toutes ses provocations.Le numéro un sud-coréen a également averti que si le Nord tente d'utiliser des armes nucléaires, son régime sera stoppé en même temps.Le locataire du Bureau de Yongsan en a profité pour promettre de renforcer davantage la recherche et le développement pour la défense nationale, et d’alléger, de manière drastique, les procédures requises pour le développement et pour l’acquisition des systèmes d’armes.