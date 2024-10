Un demandeur d’emploi sur cinq au chômage depuis plus de six mois

Photo : YONHAP News

A la fin août, la Corée du Sud comptait 564 000 demandeurs d’emploi, selon le site web de l’Institut national des statistiques (Kostat).113 000 d’entre eux, soit 20 %, étaient à la recherche d’un travail pendant une période de plus de six mois. C’est du jamais-vu depuis août 1999, l’année où le pays a été confronté à la crise financière asiatique. Le chiffre a alors été de 20,1 %.A contrario, le nombre de chômeurs dans leur ensemble a quant à lui affiché une baisse pour le deuxième mois de suite.La progression de ce chômage de longue date peut être attribuée au décalage entre les emplois offerts et ceux recherchés par les demandeurs.Quant au nombre de personnes n’ayant pas eu l’intention de travailler ou n’ayant pas réussi à trouver un emploi qui leur plaît, il s’est accru de 10,6 % sur un an, à 2 567 000 individus. Les chiffres n’ont jamais été aussi élevés pour un mois d’août, depuis que Séoul a entrepris de collecter les données en 2003.