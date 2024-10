Le nombre de patients sous méthylphénidate pour un TDAH au premier semestre 2024 approche déjà le total de 2023

Photo : YONHAP News

Le nombre de patients ayant reçu une prescription de méthylphénidate, un médicament utilisé pour traiter le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), au premier semestre 2024 a presque atteint celui de l'ensemble de l'année dernière.Selon le numéro de septembre des « Tendances mensuelles sur les stupéfiants médicaux » de l'Agence de sécurité alimentaire et pharmaceutique, le nombre de patients ayant reçu une prescription de méthylphénidate au premier semestre de cette année s'élevait à 256 848. Ce chiffre représente environ 90 % du nombre total de patients ayant reçu ce traitement tout au long de 2023, qui s'élevait à 280 663.Le méthylphénidate est un stimulant du système nerveux central utilisé pour améliorer la concentration. Il est prescrit comme traitement du TDAH chez les enfants et adolescents de 6 ans et plus. Cependant, son mauvais usage peut entraîner des effets secondaires tels que des maux de tête et de l'insomnie, voire des hallucinations et des délires dans les cas graves, d'où la nécessité de faire preuve de prudence.Certains ont faussement qualifié le méthylphénidate de « médicament pour réussir à l'école » en raison de son effet stimulant et améliorant la concentration.L'Agence de sécurité alimentaire et pharmaceutique a expliqué que la forte augmentation des prescriptions de méthylphénidate pourrait être due à une meilleure accessibilité des patients aux soins en psychiatrie, tout en ajoutant qu'une analyse précise des causes est en cours.