Le gouvernement a emprunté à la BOK plus de 150 000 milliards de wons entre janvier et septembre

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a emprunté à la Banque de Corée (BOK) près de 152 000 milliards de wons pendant les neuf premiers mois de l’année, et n’en a pas encore remboursé quelque 10 000 milliards. C’est ce qu’on a appris des données présentées par la banque centrale à un député.C’est un mode de financement de l’exécutif, lorsque celui-ci doit compenser un manque à gagner temporaire, dû au décalage de trésorerie.Or, le montant des crédits que l’institution a accordés au gouvernement entre janvier et septembre a atteint son plus haut niveau depuis 14 ans. De même, il a déjà dépassé celui des emprunts des douze mois de l’an dernier.En toute logique, les intérêts que ces crédits génèrent sont eux aussi énormes. Leur somme est estimée à 193 milliards de wons, contre 150 milliards pour toute l’année dernière.