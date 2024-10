Météo : du soleil au nord et de la grisaille au sud

Photo : YONHAP News

En ce premier mercredi du mois d'octobre, le temps est encore radieux dans toute la moitié nord du pays du Matin clair, et cette belle météo va se maintenir tout au long de la journée. Cependant, quelques nuages gris sont à prévoir dans la moitié sud.En ce qui concerne les températures, elles ont drastiquement baissé dans la nuit. Il fait 10°C à Séoul, 12°C à Jeonju et 13°C Gwangju dans la province de Jeolla. La température la plus fraîche est enregistrée à Chuncheon avec 9°C, tandis que la plus élevée se trouve sur l’île de Jeju avec 18°C. Dans le sud du pays, on note 16°C à Busan et à Yeosu. À Gangneung et Daegu, le thermomètre affiche 13°C.Dans l'après-midi, les prévisions de Météo Corée indiquent une légère variation des températures, avec des valeurs comprises entre 21 et 23°C dans l’ensemble du pays. Seule exception : Jeju, où il fera 24°C.