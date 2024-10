Ballons poubelles : Pyongyang recommence ses largages

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a repris ses envois de ballons poubelles à destination de sa voisine du Sud, après une pause de dix jours. Dans une annonce faite vers 5h20 ce matin, l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a fait savoir que Pyongyang expédiait de nouveau des objets supposés être des ballons remplis de déchets vers le sud. Il a précisé que, vu la direction des vents, ces derniers pourraient se déplacer vers le nord de la province de Gyeonggi et la région métropolitaine de Séoul. Et ce qui s’est réellement produit.Le JCS a demandé aux habitants de faire attention à d'éventuelles chutes de ces objets et, en cas de découverte, de ne pas les toucher et de les signaler à l'armée ou à la police.Face à ces provocations incessantes du régime de Kim Jong-un, l'armée sud-coréenne a déjà annoncé son intention de ne pas rester les bras croisés. Le 23 septembre, elle a averti qu'elle prendrait des mesures militaires fermes si le Nord provoquait un grave danger pour la sécurité des citoyens avec ses ballons poubelles.