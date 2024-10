Otan : la Corée du Sud va participer à la réunion des ministres de la Défense, une première

Photo : Reuters / YONHAP News

L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) a invité ses quatre pays partenaires de l'Indo-Pacifique (IP4), dont la Corée du Sud, à participer à la réunion de ses ministres de la Défense. C'est une première. Et elle se tiendra les 17 et 18 octobre à Bruxelles.Le nouveau secrétaire général de l’Otan a annoncé, lors de la conférence de presse donnée mardi à l'occasion de sa prise de fonction, que l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud prendront part au rassemblement des chefs de la défense. Mark Rutte a ajouté que son organisation espérait pouvoir établir une approche commune face aux défis communs.Selon une source du ministère sud-coréen de la Défense, le vice-ministre Kim Sun-ho pourrait participer à cette réunion à la place du ministre Kim Yong-hyun, en raison des contraintes d'agenda de ce dernier.Pour rappel, les pays IP4 ont déjà été invités pendant trois années consécutives aux sommets de l'Otan ainsi qu'aux réunions de ses ministres des Affaires étrangères.Sa décision d'inviter ces pays à la réunion des ministres de la Défense semble découler de la nécessité pour l'organisation de répondre conjointement avec ses partenaires dans l'Indo-Pacifique au rapprochement de la Russie avec la Chine et la Corée du Nord dans le contexte de son invasion de l'Ukraine.Certains observateurs estiment que cette réunion permettra également de discuter d'une coopération accrue entre l'Otan et les pays de l'IP4 dans les domaines de l'industrie de la Défense et de l'entraînement militaire. D'ailleurs, lors du sommet de l'Otan à Washington en juillet dernier, auquel a assisté le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, le secrétaire général de l'époque, Jens Stoltenberg, avait indiqué qu'il explorait des moyens de renforcer la collaboration avec l'IP4 dans ces domaines.