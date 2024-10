L’exécutif estime que la demande intérieure a atteint son minimum et va remonter

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen estime que la demande intérieure a atteint son niveau plancher et remonte progressivement. C'est ce qui ressort d'une réunion des ministres en charge de l’économie, organisée lundi par le ministère des Finances pour faire le point sur la conjoncture économique du pays.L'exécutif a indiqué que la demande intérieure ne se redresse pas aussi rapidement que les exportations, mais qu'elle a dépassé son point bas et s'améliore sous l'effet notamment de la stabilisation des prix et de l'embellie du commerce extérieur.Lors de cette réunion, une série de mesures destinées à booster la reprise économique ont également été présentées. D'abord, pour stimuler les investissements, le gouvernement a décidé de prolonger d'un an son dispositif temporaire de crédit d'impôt pour investissement. Celui-ci est destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI).De plus, une politique de relance de la consommation axée sur le tourisme régional sera mise en place. Dans ce cadre, un nouveau produit touristique avec des réductions sur l'hébergement et les transports sera proposé à partir de la troisième semaine d'octobre jusqu'à novembre. Les bons d'hébergement utilisables en dehors de la région de Séoul et le programme de soutien aux vacances des travailleurs seront étendus à un plus grand nombre de bénéficiaires.Enfin, pour redynamiser le secteur du BTP qui connaît des difficultés, 1 000 milliards de wons supplémentaires, soit 684 000 000 euros, seront investis dans la construction d'infrastructures publiques. C’est en plus des 2 000 milliards et des 5 000 milliards de wons, déjà annoncés respectivement lors de la présentation de la politique économique pour le second semestre et lors de la fête de Chuseok.