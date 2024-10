BOK : l’attaque de l’Iran contre Israël risque d’élargir la volatilité des marchés

Photo : KBS News

La Banque de Corée (BOK) a tenu, ce matin, une réunion pour évaluer la situation des marchés financiers suite à l’attaque de l’Iran contre Israël. La banque centrale sud-coréenne a analysé que ce conflit a causé une escalade des tensions géopolitiques conduisant à une hausse de la demande pour les actifs sûrs à l’échelle mondiale.Depuis la dernière attaque, les taux obligataires et les actions des principaux pays ont connu une baisse. Le taux des titres à dix ans de l’Allemagne et du Royaume-Uni ont reculé respectivement de 9 et 6 points de base. Ceux des Etats-Unis ont également diminué de 5 points de base. Le prix à terme du pétrole West Texas Intermediate a augmenté de 3,8 %, tandis que l’indice du dollar américain a progressé de 0,4 %.Le vice-président de l’institution, Ryoo Sang-dai, a expliqué que bien que l'offensive de Téhéran soit jugée d'une intensité limitée, la réaction de Tel Aviv à venir pourrait renforcer l’aversion au risque, entraînant possiblement une volatilité accrue sur les marchés financiers, en Corée du Sud et aussi à l’étranger. Et d’ajouter que la BOK suivra de près la situation du Moyen-Orient et ses répercussions sur les économies, à travers la collaboration avec ses bureaux internationaux.