Attaque contre la résidence de l’ambassadeur émirati au Soudan : Séoul exprime son inquiétude

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a fait part de sa « profonde inquiétude » après une attaque contre la résidence de l'ambassadeur des Emirats arabes unis (EAU) au Soudan.Dans un communiqué publié mardi par son porte-parole, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a réaffirmé que l'inviolabilité des missions diplomatiques doit être respectée en toutes circonstances. Et ce, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, signée en 1961.Le 30 septembre, le ministère émirati des Affaires étrangères a annoncé qu'un avion de l'armée de l'air soudanaise avait attaqué la résidence de son ambassadeur à Khartoum, entraînant d'importants dégâts au bâtiment. Il a ensuite fermement condamné cet acte.Pour rappel, dans le grand pays d’Afrique, une guerre civile entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR) est en cours depuis avril 2023. Les civils sont au coeur de ce conflit et la situation humanitaire est catastrophique.