La Corée du Sud se classe au 1er rang de l’OCDE pour le taux de pauvreté des seniors

Photo : Getty Images Bank

La Commission nationale sur les droits de l'Homme (NHRCK) a appelé à de l’attention et du soutien de la part du gouvernement et de la société civile vis-à-vis des seniors. Et ce, afin qu’ils soit reconnus comme les détenteurs à part entière de leurs droits et qu’ils vivent dignement.Dans un communiqué publié aujourd'hui à l’occasion de la Journée des personnes âgées, l’institution a affirmé que la Corée du Sud affichait en 2020, concernant ses aînés, un taux de pauvreté de 40,4 % et un taux de suicide de 42,2 pour 100 000 habitants. Ce sont les chiffres les plus élevés parmi les pays de l’OCDE.Selon la NHRCK, l’année prochaine, les plus de 65 ans dépasseront 20 % de la population sud-coréenne, faisant du pays une « société super âgée ». Et avec l’évolution rapide de cette dernière, les problèmes de pauvreté, de discrimination, d’exclusion sociale touchant le troisième âge se multiplient. Par exemple, en 2023, 7 025 cas de maltraitances ont été repérés. Il s’agit du triple du niveau de 2005, année de début des statistiques en la matière.La Commission a déclaré que, dans sa stratégie d’action 2021-2025, son objectif était de renforcer les droits des seniors, et qu’elle avait recommandé des améliorations du système pour les protéger de la pauvreté, de la maltraitance et de la démence. Enfin, elle a souligné l'importance de changer de paradigme afin de garantir la dignité et les droits fondamentaux de tous, au lieu de considérer certaines tranches de la population, notamment les anciens, comme de simples bénéficiaires d'aide et de services sociaux.