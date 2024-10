Football : des irrégularités détectées dans la nomination du sélectionneur de l’équipe nationale

Photo : YONHAP News

Le rapport intermédiaire de l’audit sur la nomination de Hong Myung-bo au poste de sélectionneur de l’équipe nationale de football vient d’être publié. Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la Fédération coréenne de football (KFA) a enfreint ses règlements internes sur différents points.La KFA aurait en effet permis au directeur technique Lee Im-saeng, une personne sans autorité, de recommander le candidat final. De plus, la procédure d’entretien ne se serait déroulée ni de façon transparente, ni de façon équitable. Enfin, la résolution écrite du conseil d'administration s’est révélée n’être qu’une formalité, alors que la décision avait déjà été prise et même rendue publique.Le ministère a affirmé que des dysfonctionnements ont également été constatés lors de la nomination de Jürgen Klinsmann, le prédécesseur de Hong. Le président de la Fédération, Chung Mong-gyu, avait effectué son entretien lui-même, écartant le Comité du renforcement de la performance de l'équipe nationale.Cet audit sur la KFA a été lancé en juillet, suite à une vague de soupçon suscitée par une sélection injuste de l’entraîneur des « guerriers de Taegeuk ». Le rapport final doit être publié à la fin du mois.