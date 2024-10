Ishiba : les relations avec Washington sont importantes, tout comme celles avec Séoul

Photo : YONHAP News

L’arrivée du nouveau Premier ministre va-t-elle donner un nouveau souffle à la diplomatie japonaise ? Répondant à une question concernant son orientation politique, Shigeru Ishiba, qui vient d’entrer en fonction, a déclaré que les intérêts nationaux variaient selon les pays.Lors de sa première conférence de presse, tenue hier soir à sa résidence officielle, le chef du gouvernement nippon a affirmé que les relations avec les Etats-Unis sont importantes, tout comme celles avec la Corée du Sud. Avant de préciser que pour la diplomatie des sommets, il est crucial d’approfondir l’amitié en intensifiant les liens de confiance, mais il est aussi essentiel de déterminer à l’avance l’objectif des réunions.L’ex-ministre de la Défense a ajouté que le plus important est de discuter sérieusement et d’obtenir des résultats en fonction des intérêts de chacun. Cela laisse entendre que bien qu’il soit connu comme modéré sur les questions historiques entre Séoul et Tokyo, il favoriserait l’archipel plutôt que ses convictions personnelles dans ses futures démarches.