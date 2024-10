Tensions au Moyen Orient : Yoon demande de veiller sur la sécurité des ressortissants

Photo : YONHAP News

Alors qu’Israël a été attaqué mardi par quelque 180 missiles lancés par l'Iran, le chef de l’Etat sud-coréen a convoqué, cet après-midi, une réunion d’urgence au Bureau présidentiel de Yongsan.Tout en qualifiant la situation au Moyen-Orient de « préoccupante », Yoon Suk Yeol a déclaré qu’il fallait « garder son sang-froid » et réagir « rapidement ». Avant de demander aux participants d’étudier tous les scénarios possibles et de préparer des mesures adéquates.Le président de la République n’a pas non plus oublié de demander de considérer tous les plans pour la sécurité des ressortissants dans la région. Notamment l’envoi d’avion militaire pour l’évacuation. Car la priorité est avant tout de protéger les citoyens sud-coréens.