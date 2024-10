Le Parquet abandonne les charges portées contre la Première dame

Photo : YONHAP News

La Première dame ne fera l'objet d'aucune accusation pour avoir accepté un sac de luxe et d'autres cadeaux onéreux d'un pasteur américain d’origine coréenne en 2022.Le Parquet central du district de Séoul a déclaré, cet après-midi, qu'il n'inculperait pas Kim Keon-hee en vertu de la loi sur les sollicitations inappropriées et la corruption. Pour les procureurs, les objets qu'elle a reçus n'avaient rien à voir avec les fonctions officielles du président de la République et elle n'a fourni aucune faveur en échange de ces présents.L'affaire a été révélée au monde après qu’un média en ligne a diffusé une vidéo de l’épouse de Yoon acceptant le sac en question, qui avait secrètement été filmée.Le Minjoo, le principal parti de l’opposition, a depuis demandé l'ouverture d'une enquête spéciale sur cette affaire.