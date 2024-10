Photo : YONHAP News

Le nouveau Premier ministre japonais s’est entretenu, aujourd’hui, avec le chef de l’Etat sud-coréen au téléphone. C’est ce que vient de rapporter Kyodo News. Plus tôt, il avait eu une conversation téléphonique avec le président américain. Joe Biden est le premier dirigeant étranger avec qui Shigeru Ishiba a conversé.Hier, à travers un communiqué publié au nom du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Séoul avait félicité la prise de fonction du nouveau Premier ministre du Japon et avait déclaré qu’il allait communiquer étroitement avec ce dernier et son cabinet.