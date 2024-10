Yoon et Ishiba tiennent leur premier entretien téléphonique

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen et le nouveau Premier ministre japonais se sont entretenus, cet après-midi, au téléphone. Yoon Suk Yeol a tout d’abord félicité Shigeru Ishiba pour sa prise de fonction. Il lui a ensuite proposé de renforcer la coopération bilatérale en communiquant étroitement.Son interlocuteur a alors répondu qu’il était heureux de pouvoir échanger avec lui, peu de temps après son arrivée au pouvoir. Plus tôt, il avait eu une conversation téléphonique avec le numéro un américain. Joe Biden est le premier dirigeant étranger avec qui il a discuté.Au cours de leur premier entretien téléphonique, qui a duré un quart d’heure, les leaders sud-coréen et japonais se sont mis d’accord pour continuer à œuvrer dans les dossiers suivants : les provocations de Pyongyang, les civils enlevés par la Corée du Nord tout comme les droits de l’Homme au nord du 38e parallèle.Hier, à travers un communiqué publié au nom du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Séoul avait déjà félicité la prise de fonction du nouveau Premier ministre du Japon et avait souhaité travailler main dans la main avec Tokyo pour construire une relation de coopération bilatérale axée vers l’avenir.