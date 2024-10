Moscou : la dénucléarisation de la péninsule est impossible

Photo : YONHAP News

La Russie a affirmé que la dénucléarisation de la péninsule coréenne est impossible dans une situation où l’alliance militaire Séoul-Washington est désormais devenue celle « de niveau nucléaire ».A en croire les informations relayées par deux agences de presse locales, TASS et Sputnik, c’est le ministère des Affaires étrangères qui en a fait état dans un communiqué posté, hier, sur son site Internet. Il a ainsi réagi aux critiques de Séoul à l’égard des récents propos de son patron.Sergueï Lavrov avait dit, vendredi dernier, que la question du désarmement nucléaire de la Corée du Nord était close. La diplomatie sud-coréenne a aussitôt dénoncé une remarque « irresponsable », évoquant alors que la Russie était un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et un pays signataire du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).Dans le communiqué, le ministère russe a également mis en avant que la Corée du Sud et les Etats-Unis envisageaient, depuis longtemps, un plan visant à utiliser conjointement le potentiel stratégique américain contre le Nord. Et d’ajouter que ces deux nations œuvraient pour le renforcement d’une alliance trilatérale avec le Japon comme le système de l’Otan.Le document indique aussi que le « jeu nucléaire » de ces trois partenaires a commencé bien avant la conclusion, en juin dernier, d’un accord de partenariat stratégique global entre Moscou et Pyongyang.