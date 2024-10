Corée du Nord : l’Onu donne son feu vert à l’Unicef

Photo : YONHAP News

Le comité du Conseil de sécurité de l’Onu, qui veille à l’application des sanctions contre Pyongyang, a accordé une dérogation à l’Unicef pour le secours des femmes enceintes et des enfants nord-coréens. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, Radio Free Asia.Selon la radio américaine, le Fonds des Nations unies pour l’enfance avait demandé le 16 septembre à fournir des produits nécessaires pour la santé des femmes enceintes, des nouveau-nés et des enfants, ainsi que pour l’hygiène de l’eau potable. Une semaine plus tard, le comité lui a donc donné son feu vert et la durée de cette autorisation peut aller jusqu’à un an.La liste des articles à livrer comprend des appareils médicaux tels que le matériel chirurgical pour césarienne, des équipements relatifs à la chaîne du froid pour la conservation de vaccins, ou encore des camions, le tout pour une valeur de 1 680 000 dollars.Précédemment, l’agence onusienne avait annoncé avoir lancé le 2 septembre une vaste campagne de vaccination dans le nord de la péninsule. Il s’agit de vacciner 800 000 enfants et 120 000 femmes enceintes afin de les protéger contre la rougeole et la tuberculose, entre autres.