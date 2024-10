Les exportations des produits agricoles et alimentaires progressent

Photo : KBS News

Jusqu’en septembre, le montant cumulé des exportations des produits agricoles et alimentaires s’est élevé à 7,375 milliards de dollars. Selon le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, à qui l'on doit ces chiffres, c’est une hausse de 8,3 % comparée à la même période l’an dernier.Parmi les produits vedettes, on peut bien sûr citer les ramyeons. Rien que le mois dernier, les ventes de ces nouilles instantanées « made in Korea » à l’étranger ont atteint 103 millions de dollars. Quant au montant cumulé, 900 millions de dollars. Notons qu’une croissance spectaculaire a été observée en Amérique latine.Les exportations de produits à base de riz, y compris le gimbap surgelé, le riz en barquette et les tteokbokkis, ont également progressé de 41,6 % par rapport en 2023, atteignant 21,79 millions de dollars.Le ministère a fait savoir qu’une réunion avec les dirigeants de grandes entreprises exportatrices a été organisée fin septembre pour les encourager. Des prix seront remis, à la fin de l’année, pour récompenser celles qui ont largement contribué à l’exportation du pays.