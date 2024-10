Photo : KBS News

En ce premier jeudi du mois d'octobre, qui est férié en raison du Gaecheonjeol, la météo en Corée du Sud est contrastée. Le nord du pays bénéficie d'un temps radieux, tandis que des pluies intermittentes touchent le sud en raison des vents frais du nord-ouest.En ce qui concerne les températures, ce matin, elles ont chuté : il fait 11°C à Séoul, 13°C à Jeonju et Gwangju, et 9°C à Chuncheon, la plus basse. Les territoires insulaires de Jeju enregistrent la maximale avec 18°C. Busan et Yeosu, quant à elles, affichent 16°C.Dans la seconde partie de journée, le mercure n'évoluera que très peu suivant les régions, entre 20 et 22°C. Cependant, la maximale sera encore pour Jeju, avec 23°C.