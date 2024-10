Nouveaux exercices combinés des Marines sud-coréenne et américaine au large de la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont lancé, hier, leurs nouveaux exercices navals communs pour renforcer leur interopérabilité.Ces manœuvres, d’une durée de deux jours, se déroulent au large de Pohang, située dans le sud-est du territoire sud-coréen. Elles mobilisent trois navires sud-coréens : un bateau de transport, le Marado, et deux destroyers de classe Chungmugong Yi Sun-sin et Yang Man-chun, ainsi qu’un navire d’assaut amphibie américain, l’USS Boxer.Ce navire de guerre américain peut transporter pas moins de 40 avions, dont les chasseurs furtifs F-35B. D’où son surnom « le petit porte-avions ». En août dernier aussi, il avait participé aux grandes opérations « Double dragon » entre les Marines des deux alliés.