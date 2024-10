Cho Tae-yul reçoit les délégués du Fonds japonais pour les échanges culturels avec Séoul

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères a reçu, hier, une délégation du Fonds japonais pour les échanges culturels avec la Corée du Sud, en déplacement à Séoul.Cho Tae-yul a alors rappelé que les deux pays avaient normalisé leurs relations en 1965, et que l’an prochain, ils allaient donc en célébrer le 60e anniversaire. Avant de préconiser d’en faire une occasion importante pour orienter leurs liens vers l’avenir.Le chef de la diplomatie en a profité pour appeler le Fonds à préparer un événement marquant cet anniversaire lourd de sens.En retour, Nobuyuki Koga, qui dirige le Fonds, a annoncé envisager différents projets en ce sens, plus particulièrement ceux visant à doper les échanges de visites des jeunes des deux voisins.A noter que le Fonds, créé en 1983, est placé sous l’autorité du ministère des Affaires étrangères. Il sert de secrétariat pour mettre en œuvre les accords entre les dirigeants des deux nations en matière d’échanges culturels et humains.