Sondage : 35 % des sud-Coréens sont hostiles à la réunification

Photo : YONHAP News

Plus de trois sud-Coréens sur dix ne considèrent pas nécessaire la réunification avec la Corée du Nord. C’est ce qui en ressort d’un nouveau sondage réalisé pour l’Institut de recherche sur la paix et la réunification (IPUS) de l’université nationale de Séoul.Effectivement, ils sont 35 % à déclarer que la réunification n’est nécessaire nullement ou pas vraiment. Il s’agit du plus haut niveau depuis que l’institut a commencé à effectuer cette enquête en 2007. A contrario, 36,9 % des répondants se sont prononcés pour. Un chiffre historiquement bas.Les jeunes sont plus sceptiques que leurs aînés. Plus de 47,4 % des 20 à 29 ans trouvent que la réunification n’est pas nécessaire. Chez les 30-39 ans, 45 % ont donné la même réponse.Interrogés sur la raison de cette perception négative, le plus grand nombre de sondés (33,9 %) a parlé des conséquences économiques que cela engendrerait.Le directeur de l’institut explique une telle hostilité accrue par les tensions qui continuent de régner entre les deux Corées depuis l’arrivée au pouvoir du président conservateur sud-coréen, Yoon Suk Yeol.Un autre chercheur, lui, a évoqué le fait que le Nord a changé sa politique pour désigner le Sud comme son principal ennemi.En ce qui concerne la politique de l’administration de Yoon Suk Yeol vis-à-vis de Pyongyang, ils sont seulement 43,1 % à exprimer leur satisfaction, contre 55,9 % l’an dernier.Le sondage a été réalisé par l’institut Gallup du 1er au 23 juillet auprès d’un échantillon de 1 200 hommes et femmes adultes à travers le pays. Le taux de confiance est de 95 % et la marge d'erreur, de plus ou moins 2,8 points.