Gaecheonjeol : le Premier ministre confirme vouloir mener à bien les réformes du quinquennat Yoon

Photo : KBS News

Aujourd’hui, le 3 octobre, les sud-Coréens célèbrent, comme chaque année, la fondation légendaire de leur nation, il y a 4 356 ans, par le mythique Dangun.Le gouvernement a organisé à Séoul une cérémonie marquant cet anniversaire du Gaecheonjeol. Le Premier ministre a pris la parole.Han Duck-soo en a profité pour promettre d’achever, comme il le faut, les réformes essentielles du système de santé pour la vie et la sécurité de ses concitoyens et pour celles des générations futures.Le chef du gouvernement s’est également engagé à mener à bien quatre autres réformes emblématiques de l’administration de Yoon Suk Yeol. Elles concernent les retraites, l’éducation, le travail et le faible taux de natalité.Han a par ailleurs fait part de sa préoccupation à l’égard de la dissension et de la division auxquelles est actuellement confrontée la Corée du Sud. Pour lui, les valeurs comme la liberté, la démocratie et l’Etat de droit sont ignorées, et les mensonges et les fausses informations menacent l’ordre social.Dans la foulée, il a affiché sa volonté de redoubler d’efforts pour défendre les valeurs constitutionnelles, pour promouvoir la cohésion nationale, et pour construire au final une Corée libre, démocratique et réunifiée.