Le nouveau Commandement stratégique à pied d’œuvre pour mener sa première mission

Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne a officiellement lancé, mardi, une nouvelle structure, en lui conférant les fonctions exercées jusqu'à présent par l’état-major interarmées (JCS).Il s’agit du Commandement stratégique (STRATCOM), chargé désormais de dissuader la Corée du Nord de développer les armes nucléaires et celles de destruction massive.L’une de ses premières missions officielles consiste à élaborer un plan d’opérations militaires associant l’arsenal conventionnel sophistiqué du pays à celui nucléaire de son allié américain.Pour cela, les officiers ayant le grade de colonel de la toute nouvelle unité vont se rendre prochainement aux Etats-Unis. Ils doivent y rencontrer des responsables de l’US Strategic Command (USSTRATCOM).Les discussions bilatérales sur les modalités d’association de ces arsenaux des deux alliés pourront donc s’accélérer. Avant la création du nouveau commandement, l’USSTRATCOM n’avait pas eu son homologue sud-coréen sur un pied d’égalité.Les pourparlers sur le sujet avaient alors été menés par le biais du Groupe consultatif nucléaire (NCG), mis en place dans le cadre de la déclaration de Washington, signée en avril 2023 au terme d’un sommet entre Yoon Suk Yeol et Joe Biden.Le NCG a pour enjeu de favoriser la coordination concernant le déploiement des sous-marins, porte-avions et autres bombardiers américains à capacités nucléaires dans la péninsule.