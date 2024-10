Yoon Suk Yeol en tournée aux Philippines, à Singapour et au Laos du 6 au 11 octobre

Photo : YONHAP News

Le président de la République va effectuer, du 6 au 11 octobre, une tournée qui le conduira successivement aux Philippines, à Singapour et au Laos. C’est une annonce faite, aujourd’hui, par le Bureau de Yongsan.Yoon Suk Yeol va se rendre en visite d’Etat aux Philippines et à la cité-Etat. Un déplacement placé sous le signe de la coopération avec ces pays, plus particulièrement, de l’élargissement des échanges commerciaux et des investissements.Et au Laos, le dirigeant va assister à plusieurs sommets de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean). Le prochain périple présidentiel doit permettre à la Corée du Sud d’établir un partenariat stratégique global avec celle-ci.En marge de cette grand-messe annuelle, le président Yoon va également s’entretenir avec les dirigeants chinois et japonais dans le cadre du sommet dit « Asean+3 ».A en croire les médias de l’archipel, son nouveau Premier ministre, Shigeru Ishiba, sera lui aussi présent aux sommets de l’Asean. Il y a donc une grande posssibilité que les leaders des deux voisins s’entretiennent en tête-à-tête pour la première fois.