Le prix des choux augmente, celui des pommes baisse

Photo : YONHAP News

Alors que la saison du gimjang, la préparation du kimchi pour l’hiver, approche, les prix des choux et des navets continuent d’augmenter au pays du Matin clair.Selon les chiffres publiés jeudi par l’Institut de l’économie rurale de la Corée, 10 kg de choux coûtent 15 000 wons, soit un peu plus de 10 euros. Il s’agit d’une hausse de 38,4 % par rapport à il y a un an. En raison de la canicule cet été, les récoltes de ce légume indispensable pour le kimchi ne sont pas bonnes du tout.Par contre, le prix des pommes devient de plus en plus abordable. Avec la hausse de production cet automne, entre 17,9 à 21,8 % de plus qu’en 2023, ce fruit va coûter 28,7 à 34,2 % moins cher qu’il y a un an.Par conséquent, ce ne seront pas les pommes « geumsagwa » que l'on appellera « pomme d’or », mais les choux « geumbaechu », « chou d’or ». « Geum » étant en coréen le mot désignant ce métal précieux.