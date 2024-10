Photo : YONHAP News

1 430, c’est le nombre d’adolescents qui ont été arrêtés pour un crimé lié aux stupéfiants durant ces six dernières années. C’est ce que révèlent les chiffres établis par la Police.Le fait que d’année en année les délinquants mineurs deviennent de plus en plus nombreux est surtout inquiétant. 786 adolescents dénombrés en 2023, contre 132 en 2020 et 56 en 2018.