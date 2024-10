Photo : YONHAP News

Pyongyang a repris ses envois de ballons poubelles en direction du sud du 38e parallèle et ce, seulement deux jours après son précédent lâcher. Il s’agit de sa 24e expédition.Dans une annonce faite vers 2h30 ce matin, l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a précisé que ces objets remplis d’ordures pourraient se déplacer vers le nord du Gyeonggi et la région métropolitaine de Séoul.Le JCS a demandé aux citoyens de faire attention à d'éventuelles chutes de ces ballons et, en cas de découverte, de ne pas les toucher et de les signaler à l'armée ou à la police.