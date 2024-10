Météo : un week-end mitigé en prévision

Photo : YONHAP News

En ce premier vendredi du mois d’octobre, la météo en Corée du Sud reste variable selon les régions. Le nord, notamment à Séoul et Chuncheon, bénéficie d’un ciel dégagé et ensoleillé. Cependant, dans le sud, à Busan, Jeonju et Gwangju, des nuages se forment et des averses intermittentes sont attendues dans l'après-midi. Sur l’île méridionale de Jeju, quelques passages nuageux sont à prévoir, mais les précipitations resteront faibles.En ce qui concerne les températures, ce matin, il fait 11°C à Séoul, 13°C à Jeonju et Gwangju, avec Chuncheon enregistrant la minimale à 8°C. L’île de Jeju est encore plus chaude avec 17°C. À Busan et Yeosu, on observe 15°C. Dans l'après-midi, le mercure grimpera légèrement, avec des températures allant de 20 à 23°C dans la plupart des régions, Jeju atteignant 23°C au maximum.Demain, samedi, le ciel sera dégagé sur la majorité du pays. Les températures matinales varieront entre 10°C à Chuncheon et Jeonju ainsi que 17°C à Busan et Yeosu, avec une maximale de 20°C à Jeju. Dans la seconde partie de la journée, le mercure variera entre 23 et 26°C, avec une maximale toujours pour Jeju avec 27°C.Enfin dimanche, alors que seule de la grisaille est prévue le matin, ce sont bien des précipitations qui ont été annoncées dans tout le pays par Météo-Corée pour l'après-midi. Les températures seront similaires à la veille, atteignant 22°C à Séoul, à Gangneung et à Gwangju, et même 26°C à Busan.