Kim III qualifie Yoon de « personne non saine d’esprit »

« Je ne peux m'empêcher de me demander s’il ne serait pas une personne non saine d’esprit ». Ce sont les mots prononcés par Kim Jong-un à propos de Yoon Suk Yeol, suite aux avertissements fermes que ce dernier avait lancé concernant l'arsenal nucléaire nord-coréen. C’était le 1er octobre, lors de la cérémonie commémorant la Journée des forces armées en Corée du Sud.Selon la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, c’est le lendemain, lors de sa visite d’une base d'entraînement des forces spéciales de l'Armée populaire, que le leader nord-coréen a tenu ces propos. Avant de se moquer des précédentes déclarations du président du Sud et de le qualifier de « marionnette ».Kim III a ensuite vivement critiqué les propos de Yoon, arguant qu’ils n’étaient que la représentation de son anxiété sécuritaire. Avant d’avertir que, si Séoul tentait d'utiliser la force contre son pays en raison d'une confiance excessive dans son alliance avec Washington, il utiliserait toutes ses capacités militaires, y compris ses armes nucléaires, pour se défendre.C’est la première fois, depuis juillet 2022, que le numéro un nord-coréen critique ouvertement Yoon en le nommant explicitement.