VOA : Pyongyang aurait démoli les installations de quarantaine de l'aéroport d’Uiju

Photo : YONHAP News

L'aéroport d’Uiju, situé dans le Pyongan du Nord en Corée du Nord, aurait été restauré en tant qu'aéroport militaire après avoir été utilisé comme installation de quarantaine pour des cargaisons durant la crise sanitaire liée au COVID-19.C’est ce qu’a rapporté la Voix de l’Amérique (VOA), en se basant sur des photos prises le 2 octobre par le service de satellites privés américain « Planet Labs ». Selon son analyse, les lignes de guidage pour le décollage et l'atterrissage ont été redessinées sur les pistes. Et des objets similaires à des avions ont été découverts sur des voies de circulation. De plus, tous les bâtiments utilisés pour la quarantaine ont été démolis. Cela indique, d’après la radio américaine, que cet aéroport est en passe de retrouver ses fonctions militaires.En outre, aucun fret n'était visible, ni à l'aéroport, ni à la gare voisine, ce qui suggère que les marchandises importées de Chine sont directement transportées à l'intérieur du pays. La VOA a présumé que Pyongyang avait levé ses mesures de quarantaine sur les cargaisons.A l'origine, l'aéroport d'Uiju était destiné à des activités militaires. Cependant, depuis début 2021, alors que le coronavirus se propageait, il a été utilisé comme installation de quarantaine pour stocker des marchandises pendant deux à trois mois.