Assemblée nationale : trois projets de loi vont être soumis à un nouveau vote

Photo : KBS News

L'Assemblée nationale doit tenir une session plénière aujourd’hui pour voter à nouveau trois projets de loi. Ces derniers concernent celle pour une enquête spéciale du Parquet sur les affaires impliquant la Première dame, une autre sur l'affaire de la mort d’un soldat des Marines, et enfin, la loi sur la monnaie régionale.Ces textes ont été adoptés par les partis de l'opposition, dirigés par le Minjoo, le 19 septembre. Mais le président Yoon a demandé leur révision le 2 octobre. Pour qu’une proposition de loi, retournée ainsi au Parlement, soit adoptée, la majorité absolue des députés doit être présente, et plus des deux tiers des membres dans la salle doivent l’approuver.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, a qualifié ces lois de malveillantes à des fins politiques, et prévoit de les rejeter. En revanche, les partis de l’opposition insistent sur la nécessité d'éclaircir les soupçons liés au chef de l’Etat et à son épouse et appellent à leur adoption.Le projet de loi concernant Kim Keon-hee avait déjà été rejeté lors d'un nouveau vote en février dernier, organisé suite à la demande de révision du président de la République. Celui concernant le décès d’un soldat des Marines, quant à lui, sera soumis à son troisième vote.