Photo : YONHAP News

Le nombre de personnes qui sont allées voir, le jour du Gaecheonjeol, « Veteran 2 » s’élève à plus de 110 000 en Corée du Sud.Avec au total 6 774 000 entrées, le dernier long-métrage de Ryu Seung-wan, sorti le 13 septembre dernier dans les salles obscures, se maintient sur le trône du box-office. Le seuil des 7 millions sera bientôt franchi. Et ce, malgré le succès de « Joker : folie à deux » signé Todd Phillips, qui occupe la deuxième position.Dans cette nouvelle comédie policière, on retrouve Hwang Jung-min dans le rôle du détective tout comme dans le premier volet. Pour poursuivre un tueur en série, le jeune Jung Hae-in est à ses côtés.