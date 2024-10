Conflits au Moyen-Orient : Séoul tient une réunion d'urgence pour soutenir la logistique d’import-export

Photo : KBS News

Le ministère des Océans et de la Pêche organise, aujourd'hui, une réunion d'urgence de son « groupe de réponse d'urgence pour l'import-export ». Objectif : faire face à l'intensification des conflits au Moyen-Orient et à la grève des ports de la côte Est des Etats-Unis.Présidée par le vice-ministre Song Myung-dal, cette réunion doit examiner les impacts sur la sécurité des navires et marins sud-coréens, ainsi que la logistique maritime, et à discuter des orientations futures.Suite à l'intensification de l’instabilité sécuritaire au Moyen-Orient, le ministère sud-coréen a mis en place en décembre dernier un groupe de réponse d'urgence en collaboration avec le secteur privé. Son but est de soutenir la logistique d'import-export. Il a déjà mobilisé un total de 17 navires temporaires sur les principales routes maritime d'exportation. Des espaces de chargement dédiés aux petites et moyennes entreprises ont été aussi créés afin de soutenir leurs exportations.Song a déclaré que le ministère prévoyait de fournir un soutien actif afin de minimiser les difficultés rencontrées par les entreprises exportatrices. Et ce, dans un contexte d'incertitude croissante des chaînes d'approvisionnement maritimes.