18e Journée des Coréens à l’étranger : Han Duck-soo s’engage à soutenir l'entrée des expatriés sur le marché national

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a assisté, ce matin, à la cérémonie de la 18e Journée des Coréens à l’étranger tenue dans un grand hôtel à Séoul. Dans son discours, il a déclaré qu'il s'efforcerait de soutenir l'entrée des entrepreneurs coréens qui ont réussi à l'étranger sur le marché national et de créer un environnement propice à l'investissement.Han Duck-soo a affirmé qu'il ferait tout son possible pour que la prochaine génération des Coréens à l’étranger puisse s'intégrer avec succès dans leur pays d'origine. Il a également souligné que ces derniers jouaient un rôle de pont important entre le pays du Matin clair et l'international.De plus, le chef du gouvernement a évoqué le lancement de l’Agence des Coréens à l'étranger en juin 2023. Avant d’ajouter que cette dernière deviendrait le centre des Coréens du monde entier, reliant la communauté des expatriés et le pays de leurs ancêtres.