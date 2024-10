Festival international des feux d'artifice de Séoul : Han Duck-soo demande des mesures de sécurité strictes

Photo : YONHAP News

Le Festival international des feux d'artifice de Séoul 2024 est prévu, demain soir, au bord du fleuve Han, du côté des parcs de Yeouido et d’Ichon. Le Premier ministre a ordonné aux institutions et services concernés, ainsi qu’à la municipalité de la capitale de prendre des mesures de sécurité rigoureuse.Han Duck-soo a déclaré qu’un afflux de plus d'un million de spectateurs est attendu pour cet événement, et a demandé d’établir des systèmes de communication d'urgence et d’engager tous les dispositifs de gestion de la foule possibles afin de prévenir les accidents. Avant d’insister sur l'importance des précautions dans les zones à risque, comme les pentes et les berges, et de garantir des équipements de lutte contre les incendies.Enfin, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de vérifier les plans de transport, l'affluence prévue dans les métros et les bus après le festival pouvant être risquée. Il a aussi invité les citoyens à suivre les consignes des autorités afin de profiter du rendez-vous annuel en toute sécurité.