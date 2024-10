Action collective des médecins : l’exécutif invite la communauté médicale au dialogue

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a affirmé sa volonté d’adopter une attitude plus ouverte concernant l’action collective des médecins. Et ce, en demandant de nouveau au milieu médical dans son entièreté de participer au comité de concertation entre le parti au pouvoir, l'opposition, la communauté du secteur et la commission spéciale de la réforme médicale.C’est ce qu’a annoncé le vice-ministre de la Santé et des Affaires sociales, ce matin, lors d'une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité. Park Min-soo a également souligné l'importance du rétablissement de la confiance et du dialogue.Plus tôt, dans une émission de radio, le conseiller présidentiel des politiques sociales a demandé au milieu médical, qui s’oppose au plan gouvernemental, de proposer une alternative pour en discuter ensemble. Concernant le nombre d'étudiants pour l'année 2025, Jang Sang-yoon a expliqué qu’il était difficile d’en parler, puisque les procédures d'admission des élèves étaient déjà en cours.